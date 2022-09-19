Гайдай вважає, що "референдум" на Луганщині дасть привід для мобілізації в Росії

Якщо Росія організує та проведе "референдум" на новоокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії, вважає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони усі захочуть "вступити" в склад РФ.

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І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде "прямим нападом на Росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз – ред.) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть".

Передісторія:

19 вересня так звані "громадські палати" терористичних "ЛНР" і "ДНР" закликали негайно ініціювати незаконні "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації. Це відбувається на тлі просування контрнаступу українських захисників із Харківської області у Луганську.

В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми – це фікція, яка нічого не змінить у правовому статусі захоплених земель.

У Луганській області поки що звільнено лише кілька сіл, але Гайдай вважає, що ситуація незабаром може змінитися. Він не виключив, що вже за "пару тижнів" почнеться відновлення адміністративного порядку і певних інституцій у деокупованій Луганщині.

Зараз Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.