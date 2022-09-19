Гайдай считает, что "референдум" на Луганщине даст повод для мобилизации в России

Если Россия организует и проведет "референдум" на новооккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Оккупанты могут провести фейковый "референдум", на скорую руку как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят "вступить" в состав РФ.

И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины, с точки зрения России, будет "прямым нападением на Россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас – ред.) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут".

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