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Гайдай считает, что "референдум" на Луганщине даст повод для мобилизации в России

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 23:06
Сергей Гайдай, скриншот из видео "Суспільне"

Если Россия организует и проведет "референдум" на новооккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в комментарии "Радио Свобода

Прямая речь: "Оккупанты могут провести фейковый "референдум", на скорую руку как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят "вступить" в состав РФ. 

И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины, с точки зрения России, будет "прямым нападением на Россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас – ред.) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут".

Предыстория

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" террористических "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно инициировать незаконные "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую.
  • В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы – это фикция, которая ничего не изменит в правовом статусе захваченых земель.
  • В Луганской области пока освобождено лишь несколько сел, но Гайдай полагает, что ситуация вскоре может измениться. Он не исключил, что уже через "пару недель" начнется восстановление административного порядка и определенных институтов в деоккупированной Луганщине.
  • Сейчас Луганская область почти полностью находится под оккупацией войск РФ.

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Темы: референдумЛуганская областьРосcиямобилизация
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