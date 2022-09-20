За час війни в Україні Росія не змогла досягти стратегічних цілей – Пентагон

Із початку повномасштабного вторгнення президент Росії Владімір Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Джерело: високопоставлений чиновник Міноборони США, цитує сайт Пентагону

Деталі: Посадовець нагадав провал армії РФ у намірах захопити Київ.

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Це не вдалося, і росіяни відійшли з регіону поблизу столиці та перекинули війська на схід.

"1 вересня… президент Путін закликав до 15 вересня перевести всю Донецьку область під контроль Росії, – сказав чиновник. – Але сили Путіна явно не змогли досягти успіху".

Водночас українські війська розпочали контрнаступ на регіон на північ і схід від Харкова. Цей наступ був успішним, українські війська відвоювали "територію розміром з Делавер і Род-Айленд разом узяті", сказав чиновник.

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ЗСУ завдали значних втрат російським військам, і "ми бачимо, як Кремль дедалі більше намагається знайти новобранців, щоб поповнити свої ряди, а росіяни працюють настільки погано, що новини з Харківської області надихнули багато російських добровольців відмовляються від участі у бойових діях", – сказав чиновник.

Як приклад він навів відео, яке поширюється в соцмережах, на якому представник приватної російської військової компанії "Вагнер" намагається переконати російських ув’язнених приєднатися до боротьби в Україні.

"Ми вважаємо, що це частина кампанії Вагнера з вербування понад 1500 засуджених, але багато хто відмовляється, – сказав чиновник. – Наша інформація вказує на те, що ПВК –Вагнер– зазнає великих втрат в Україні, особливо, що й не дивно, серед молодих і недосвідчених бійців".

На думку представника Пентагону, українські військові, навпаки, мають високий моральний дух, оскільки продовжують цілеспрямовано просуватися вперед.

Посадовець зазначив, що українці звільнили понад 300 населених пунктів Харківської області.

Росіяни ж просунулися в районі Донбасу, але це просування становлять лише "кілька сотень метрів".

Російські війська атакують цивільну інфраструктуру, а не військові цілі. Офіційні особи США вважають ці напади радше відплатою без військового сенсу.

"Ми всі знаємо, що ця боротьба далека від завершення", – сказав високопоставлений чиновник оборони.

Україна досягла величезного прогресу проти набагато сильнішого ворога. Але, на думку Пентагону, вона повинна мати підтримку Сполучених Штатів, союзників і партнерів, щоб продовжувати протистояння.

"Ми продовжуватимемо працювати над середньо- та довгостроковими потребами України, навіть якщо ми підтримуємо їхню боротьбу сьогодні", – заявив чиновник.