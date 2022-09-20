Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За время войны в Украине Россия не смогла достичь стратегических целей – Пентагон

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 03:30
За время войны в Украине Россия не смогла достичь стратегических целей – Пентагон
Picture Alliance

С начала полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Источник: высокопоставленный чиновник Минобороны США, цитирует сайт Пентагона

Детали: Чиновник напомнил провал армии РФ в намерениях захватить Киев.

Реклама:

Это не удалось, и россияне отошли из региона вблизи столицы и перебросили войска на восток.

"1 сентября... президент Путин призвал до 15 сентября перевести всю Донецкую область под контроль России, - сказал чиновник, - но силы Путина явно не смогли достичь успеха".

В то же время украинские войска начали контрнаступление на регион к северу и востоку от Харькова. Это наступление было успешным, украинские войска отвоевали "территорию размером с Делавэр и Род-Айленд вместе взятые", сказал чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

ВСУ нанесли значительные потери российским войскам, и "мы видим, как Кремль все больше пытается найти новобранцев, чтобы пополнить свои ряды, а россияне работают настолько плохо, что новости из Харьковской области вдохновили многих российских добровольцев отказываются от участия в боевых действиях", - сказал чиновник.

В качестве примера он привел видео, которое распространяется в соцсетях, на котором представитель частной российской военной компании "Вагнер" пытается убедить российских заключенных присоединиться к борьбе в Украине.

"Мы считаем, что это часть кампании Вагнера по вербовке более 1500 осужденных, но многие отказываются, - сказал чиновник, - Наша информация указывает на то, что ЧВК -Вагнер- несет большие потери в Украине, особенно, что и неудивительно, среди молодых и неопытных бойцов".

По мнению представителя Пентагона, украинские военные, наоборот, имеют высокий моральный дух, поскольку продолжают целенаправленно продвигаться вперед.

Чиновник отметил, что украинцы освободили более 300 населенных пунктов Харьковской области.

Россияне же продвинулись в районе Донбасса, но это продвижение составляют лишь "несколько сотен метров".

Российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, а не военные цели. Официальные лица США считают эти нападения скорее возмездием без военного смысла.

"Мы все знаем, что эта борьба далека от завершения", - сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Украина достигла огромного прогресса против гораздо более сильного врага. Но, по мнению Пентагона, она должна иметь поддержку Соединенных Штатов, союзников и партнеров, чтобы продолжать противостояние.

"Мы будем продолжать работать над средне- и долгосрочными потребностями Украины, даже если мы поддерживаем их борьбу сегодня", - заявил чиновник.

Темы: УкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Украина
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: