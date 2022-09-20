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Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 08:40
Фото: Gatty Images

За даними Генштабу ВСУ, окупанти формують 4 стрілецькі батальйони для відправки на війну в Україну, офіцерів набирають з викладачів військового училища.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів".

Деталі: Комплектування офіцерських посад в військових формуваннях здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

В Генштабі відзначають, що таким чином російські військові намагаються поповнити втрати, які вони понесли в Україні.

Що було раніше: Станом на 19 вересня загальні втрати окупантів становили близько 54 650 осіб.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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