Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 08:40
Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами – Генштаб
Фото: Gatty Images

За даними Генштабу ВСУ, окупанти формують 4 стрілецькі батальйони для відправки на війну в Україну, офіцерів набирають з викладачів військового училища.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів".

Реклама:

Деталі: Комплектування офіцерських посад в військових формуваннях здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

В Генштабі відзначають, що таким чином російські військові намагаються поповнити втрати, які вони понесли в Україні.

Що було раніше: Станом на 19 вересня загальні втрати окупантів становили близько 54 650 осіб.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
The Guardian опублікувало момент нічної ракетної атаки у Києві та її наслідки
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: