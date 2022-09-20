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Россияне комплектуют 4 батальона для войны в Украине преподавателями - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 08:40
Россияне комплектуют 4 батальона для войны в Украине преподавателями - Генштаб
Фото: Gatty Images

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют 4 стрелковых батальона для отправки на войну в Украину, офицеров набирают из преподавателей военного училища.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов".

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Детали: Комплектование офицерских должностей в воинских формированиях осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В Генштабе отмечают, что таким образом российские военные пытаются восполнить потери, которые они понесли в Украине.

Что предшествовало: По состоянию на 19 сентября  общие потери оккупантов ориентировочно составили 54 650 человек.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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