Россияне комплектуют 4 батальона для войны в Украине преподавателями - Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют 4 стрелковых батальона для отправки на войну в Украину, офицеров набирают из преподавателей военного училища.
Источник: утренняя сводка Генштаба
Дословно: "По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов".
Детали: Комплектование офицерских должностей в воинских формированиях осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
В Генштабе отмечают, что таким образом российские военные пытаются восполнить потери, которые они понесли в Украине.
Что предшествовало: По состоянию на 19 сентября общие потери оккупантов ориентировочно составили 54 650 человек.