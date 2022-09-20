Зеленський: нова ППО для Харкова – питання не грошей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що посилення протиповітряної оборони Харкова – питання не грошей, а країн-виробників, які можуть надати потрібні комплекси ППО.

Джерело: Володимир Зеленський в коментарі УП

Пряма мова: "Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від півмільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані.

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Але ж ви знаєте як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше".

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Деталі: Президент нагадав, що Україна має отримати комплекси малого радіусу дії NASAMS від США та IRIS від Німеччини: "вони б нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо".

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Нагадаємо: 11 вересня росіяни завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, внаслідок чого в різних районах міста та області було відсутнє електропостачання, проблеми зі світлом також були на Полтавщині, Сумщині та в деяких громадах Дніпропетроської області.