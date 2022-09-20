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Зеленский: новая ПВО для Харькова – вопрос не денег

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 10:42
Зеленский: новая ПВО для Харькова – вопрос не денег
Владимир Зеленский и Игорь Терехов, фото Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что усиление противовоздушной обороны Харькова – вопрос не денег, а стран-производителей, которые могут предоставить необходимые комплексы ПВО.

Источник: Владимир Зеленский в комментарии УП

Прямая речь: "Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем найти. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие.

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Но вы знаете как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только произвести новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее".

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Детали: Президент напомнил, что Украина должна получить комплексы малого радиуса действия NASAMS от США и IRIS от Германии: "они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем".

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Напомним: 11 сентября россияне нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, в результате чего в разных районах города и области отсутствовало электроснабжение, проблемы со светом также были на Полтавщине, Сумщине и в некоторых общинах. Днепропетровской области.

Темы: ЗеленскийХарьковпрезидентПВО
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