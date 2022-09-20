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Ердоган вважає, що Путін готовий покінчити з війною якомога швидше

Альона Мазуренко Вівторок, 20 вересня 2022, 10:47
ЕРДОГАН І ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що той прагне закінчити війну якомога швидше.

Джерело: Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS

Пряма мова: "В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже обширні дискусії. І він дав мені зрозуміти, що готовий покінчити з цим якомога швидше.

Таке в мене склалося враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично; 200 заручників будуть обміняні за угодою між сторонами".

Деталі: Ердоган заявив, що землі, які окупували росіяни, мають бути повернуті Україні.

При цьому він вважає, що в діалозі між президентами України та РФ мають враховуватися інтереси кожної зі сторін.

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Теми: ЕрдоганПутінЗеленськийвійна
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