Ердоган вважає, що Путін готовий покінчити з війною якомога швидше
Вівторок, 20 вересня 2022, 10:47
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що той прагне закінчити війну якомога швидше.
Джерело: Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS
Пряма мова: "В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже обширні дискусії. І він дав мені зрозуміти, що готовий покінчити з цим якомога швидше.
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Таке в мене склалося враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично; 200 заручників будуть обміняні за угодою між сторонами".
Деталі: Ердоган заявив, що землі, які окупували росіяни, мають бути повернуті Україні.
При цьому він вважає, що в діалозі між президентами України та РФ мають враховуватися інтереси кожної зі сторін.
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Нагадаємо:
- Ердоган також заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.
- за його словами, Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених.