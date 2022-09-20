Эрдоган считает, что Путин готов покончить с войной как можно скорее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремиться закончить войну как можно скорее.

Источник: Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS

Прямая речь: "В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее.

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Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично; 200 заложников будут обменены по соглашению между сторонами".

Детали: Эрдоган заявил, что земли, которые оккупировали россияне должны будут возвращены Украине.

При этом он считает, что в диалоге между президентами Украины и РФ должны учитываться интересы каждой из сторон.

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