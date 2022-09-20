Эрдоган считает, что Путин готов покончить с войной как можно скорее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремиться закончить войну как можно скорее.
Источник: Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS
Прямая речь: "В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее.
Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично; 200 заложников будут обменены по соглашению между сторонами".
Детали: Эрдоган заявил, что земли, которые оккупировали россияне должны будут возвращены Украине.
При этом он считает, что в диалоге между президентами Украины и РФ должны учитываться интересы каждой из сторон.
Напомним:
- Эрдоган также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс о завершении войны.
- По его словам, Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.