Медведєв хоче "захистити" окупований Донбас через "референдуми": означатиме напад на Росію

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Після їх (псевдореферендумів – ред.) проведення і прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру. Посягання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту".

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Деталі: Медведєв переконаний, що дії росіян, які суперечать міжнародному праву, треба буде закріпити у Конституції РФ, щоб "жодна посадова особа не змогла повернути ці рішення назад".

Що було раніше:

19 вересня так звані "громадські палати" терористичних "ЛНР" і "ДНР" закликали негайно ініціювати незаконні "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації. Це відбувається на тлі просування контрнаступу українських захисників із Харківської області у Луганську.

В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми – це фікція, яка нічого не змінить у правовому статусі захоплених земель.