Медведев хочет "защитить" оккупированный Донбасс через "референдумы": будет означать нападение на Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "После их (псевдореферендумов - ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".

Детали: Медведев убежден, что действия россиян, которые противоречат международному праву, надо будет закрепить в Конституции РФ, чтобы "ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения назад".

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