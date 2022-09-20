Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев хочет "защитить" оккупированный Донбасс через "референдумы": будет означать нападение на Россию

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 11:05
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "После их (псевдореферендумов - ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".

Детали: Медведев убежден, что действия россиян, которые противоречат международному праву, надо будет закрепить в Конституции РФ, чтобы "ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения назад".

Что предшествовало:

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" террористических "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно инициировать незаконные "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую.
  • В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы – это фикция, которая ничего не изменит в правовом статусе захваченых земель.

Поддержите УП на Patreon

Темы: МедведеввойнареферендумДонбасс
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

После громкого анонса Путин так и не смог выступить. Пока что

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы РФ по "референдумах" и "военный" закон

Все новости...
Медведев
Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ
Медведева испугали гарантии безопасности Украины: говорит об апокалипсисе
Медведеву на 50 лет "подарили" элитный участок под Москвой – росСМИ
Последние новости
02:32
Из-за ракетного удара в Харькове заблокированы люди – мэр
01:56
Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против России из-за "референдумов"
01:22
Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
01:20
В ЕС не надеются до конца года договориться отойти от единодушия в принятии решений
01:07
видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом
00:45
Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются
00:27
фотоРоссияне весь день били по Сумщине – почти 170 приходов
00:03
видеоЕлена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы
23:55
Два российских беспилотника сбиты над Херсонщиной
23:44
Кулеба в Нью-Йорке принял участие в министерском заседании ГУАМ
Все новости...