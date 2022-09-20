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Медведев хочет "защитить" оккупированный Донбасс через "референдумы": будет означать нападение на Россию

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 11:05
Медведев хочет защитить оккупированный Донбасс через референдумы: будет означать нападение на Россию
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "После их (псевдореферендумов - ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".

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Детали: Медведев убежден, что действия россиян, которые противоречат международному праву, надо будет закрепить в Конституции РФ, чтобы "ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения назад".

Что предшествовало:

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" террористических "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно инициировать незаконные "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации. Это происходит на фоне продвижения контрнаступления украинских защитников с Харьковской области в Луганскую.
  • В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы – это фикция, которая ничего не изменит в правовом статусе захваченых земель.

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Темы: МедведеввойнареферендумДонбасс
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