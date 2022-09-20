Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Путіна заявили, що не бачать перспектив дипломатичного врегулювання війни

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 11:32
У Путіна заявили, що не бачать перспектив дипломатичного врегулювання війни
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не розглядає перспективи політико-дипломатичного врегулювання війни з Україною.

Джерело: Інтерфакс

Пряма мова: "Наразі такі перспективи (політико-дипломатичне врегулювання - ред.) не проглядаються".

Реклама:

Нагадаємо:

  • Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, нібито бажає припинити війну, але обурений тим, що Україна хоче перемогти військовим шляхом.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає сенсу ні в переговорах, ні у зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Теми: Росіяпереговоридипломатичні відносинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: