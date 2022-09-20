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У Путіна заявили, що не бачать перспектив дипломатичного врегулювання війни

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 11:32
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не розглядає перспективи політико-дипломатичного врегулювання війни з Україною.

Джерело: Інтерфакс

Пряма мова: "Наразі такі перспективи (політико-дипломатичне врегулювання - ред.) не проглядаються".

Нагадаємо:

  • Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, нібито бажає припинити війну, але обурений тим, що Україна хоче перемогти військовим шляхом.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає сенсу ні в переговорах, ні у зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

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Теми: Росіяпереговоридипломатичні відносинивійна
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