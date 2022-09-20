У Путина заявили, что не видят перспектив дипломатического урегулирования войны
Вторник, 20 сентября 2022, 11:32
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не рассматривает перспективы политико-дипломатического урегулирования войны с Украиной.
Источник: Интерфакс
Прямая речь: "В настоящий момент такие перспективы не просматриваются".
Напомним:
- Ранее президент России Владимир Путин заявил, якобы желает прекратить войну, но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
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