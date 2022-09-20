У Путина заявили, что не видят перспектив дипломатического урегулирования войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не рассматривает перспективы политико-дипломатического урегулирования войны с Украиной.

Источник: Интерфакс

Прямая речь: "В настоящий момент такие перспективы не просматриваются".

Реклама:

Напомним: