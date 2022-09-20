Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ
Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram
Деталі: Зазначається, що 20 вересня так звана "громадська рада Херсонської області" звернулася до окупаційного очільника регіону з ініціативою "негайно провести "референдум" про визнання суб'єктом Російської Федерації".
Під час проведення "референдуму" буде, зокрема, голосування онлайн.
Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що окупанти вже проводять консультації з Росією про запуск "референдуму", також вони очікують явки до 80% людей.
Оновлено: Пізніше стало відомо, що Сальдо ухвалив рішення про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу Росії.
При цьому Сальдо не називає жодних дат проведення псевдореферендуму.
Пряма мова Сальдо: "Упевнений, що керівництво РФ прийме підсумки "референдуму" і Херсонська область увійде до складу Росії.
Упевнений, що входження Херсонської області до складу Російської Федерації убезпечить наш регіон, а також відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя і стане торжеством історичної справедливості.
Переконаний, що російський народ і президент РФ Володимир Путін виступлять гарантами безпеки і процвітання нашого регіону".
Передісторія:
- Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" 19 вересня зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.