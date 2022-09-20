Окупанти Херсонщини теж хочуть негайного "референдуму" про вступ до РФ

Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram

Деталі: Зазначається, що 20 вересня так звана "громадська рада Херсонської області" звернулася до окупаційного очільника регіону з ініціативою "негайно провести "референдум" про визнання суб'єктом Російської Федерації".

Під час проведення "референдуму" буде, зокрема, голосування онлайн.

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що окупанти вже проводять консультації з Росією про запуск "референдуму", також вони очікують явки до 80% людей.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що Сальдо ухвалив рішення про проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу Росії.

При цьому Сальдо не називає жодних дат проведення псевдореферендуму.

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Пряма мова Сальдо: "Упевнений, що керівництво РФ прийме підсумки "референдуму" і Херсонська область увійде до складу Росії.

Упевнений, що входження Херсонської області до складу Російської Федерації убезпечить наш регіон, а також відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя і стане торжеством історичної справедливості.

Переконаний, що російський народ і президент РФ Володимир Путін виступлять гарантами безпеки і процвітання нашого регіону".

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