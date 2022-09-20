Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ
Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости", гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram
Детали: Отмечается, что 20 сентября так называемый "общественный совет Херсонской области" обратился к оккупационному главе региона с инициативой "немедленно провести "референдум" о признании субъектом Российской Федерации".
При проведении "референдума" будет, в том числе, голосование онлайн.
Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с Россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей.
Обновлено: Позже стало известно, что Сальдо принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав России.
При этом Сальдо не называет никаких дат проведения псевдореферендума.
Прямая речь Сальдо: "Уверен, что руководство РФ примет итоги "референдума" и Херсонская область войдет в состав России.
Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости.
Убежден, что российский народ и президент РФ Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона".
Предыстория:
- Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.