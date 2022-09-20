Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ

Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости", гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram

Детали: Отмечается, что 20 сентября так называемый "общественный совет Херсонской области" обратился к оккупационному главе региона с инициативой "немедленно провести "референдум" о признании субъектом Российской Федерации".

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При проведении "референдума" будет, в том числе, голосование онлайн.

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с Россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей.

Обновлено: Позже стало известно, что Сальдо принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав России.

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При этом Сальдо не называет никаких дат проведения псевдореферендума.

Прямая речь Сальдо: "Уверен, что руководство РФ примет итоги "референдума" и Херсонская область войдет в состав России.

Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости.

Убежден, что российский народ и президент РФ Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона".

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