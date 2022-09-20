Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Оголошення загальної мобілізації в РФ покаже, чи росіяни готові проливати кров

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 14:10
Вадим Скібіцький. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Українська розвідка не виключає, що російська пропаганда готує громадян РФ до мобілізації на війну з Україною

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post

Пряма мова: "На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України...

Не виключено, що є в Росії підтримка загальної мобілізації. Повторюсь, Зюганов і депутати Російської Думи все частіше стали говорити про війну із Заходом, про необхідність мобілізації. Буде формуватися "громадська думка", і зробити це буде набагато простіше, ніж на теперішньому етапі".

Деталі: Скібіцький нагадав, що питання мобілізації обговорюється керівництвом Російської федерації з самого початку воєнного конфлікту. За цей період часу, коли російська армія зазнала перших втрат, особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси і компенсувати втрати.

Було сформовано так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучено ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об’єднань збройних сил РФ.

Пізніше з’явився указ президента Путіна стосовно збільшення чисельності збройних сил до 137 тис. військовослужбовців – це все спрямовано на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за словами представника ГУР, оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що так звана "спеціальна операція" не досягла результату і те, що йде реальна війна.

Оголошення загальної мобілізації, на думку Скібіцького буде лише на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

За даними аналізу російського соціуму, в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати.

Пряма мова: "Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни".

Нагадаємо: Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині російська пропагандистка Ольга Скабєєва в телеефірі заявила, що "потрібно казати громадянам правду": мовляв, Північноатлантичний блок сильний, і "навалився на росіян усім західним світом" і "ставки дуже високі".

20 вересня Держдума РФ внесла в Кримінальний кодекс правки і запровадила поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: війнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
війна
"Везде хохлы": окупант розповів, як вони сидять в оточенні без зброї і зі злості ґвалтують жінок
Без гігієни, з обрізаним волоссям, по десятеро у камері – як тримають жінок у полоні РФ
Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей
Останні новини
05:15
Росіяни вдарили ракетами по Покровську, поранена жителька міста
04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
03:38
У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян – командування
03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:32
Через ракетний удар у Харкові заблоковано людей – мер
01:56
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
01:07
відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
00:45
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
Усі новини...