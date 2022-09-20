ГУР: Объявление всеобщей мобилизации в РФ покажет, готовы ли россияне проливать кровь

Украинская разведка не исключает, что российская пропаганда готовит граждан РФ к мобилизации на войну с Украиной

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post

Прямая речь: "На сегодня мы начали собирать информацию - очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно, идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же, при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины...

Не исключено, что есть в России поддержка всеобщей мобилизации. Повторюсь, Зюганов и депутаты Российской Думы все чаще стали говорить о войне с Западом, о необходимости мобилизации. Будет формироваться "общественное мнение", и сделать это будет гораздо проще, чем на нынешнем этапе".

Детали: Скибицкий напомнил, что вопрос мобилизации обсуждается руководством Российской Федерации с самого начала военного конфликта. За этот период времени, когда российская армия понесла первые потери, особенно в Киевской, Черниговской областях и на юге Украины, они начали применять различные подходы для того, чтобы пополнять свои ресурсы и компенсировать потери.

Были сформированы так называемые добровольческие батальоны, батальоны из резервистов, привлечены те же частные военные компании, затем пошло формирование третьего армейского корпуса - создание новых объединений вооруженных сил РФ.

Позже появился указ президента Путина об увеличении численности вооруженных сил до 137 тыс. военнослужащих - это все направлено на то, чтобы пополнять ресурсы и продолжать дальнейшие активные боевые действия.

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В то же время, по словам представителя ГУР, объявление всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина, потому что будет означать признание, что так называемая "специальная операция" не достигла результата и то, что идет реальная война.

Объявление всеобщей мобилизации, по мнению Скибицкого будет только на руку Украине, потому что протестные настроения в России слабые, но молодежь идти воевать не хочет.

По данным анализа российского социума, в основном поддерживают войну режима Путина люди, которым за 50 лет, которые не пойдут воевать.

Прямая речь: "Пойдет воевать молодежь - 20-30 лет. Поэтому именно объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны".

Напомним: После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине российская пропагандистка Ольга Скабеева в телеэфире заявила, что "нужно говорить гражданам правду": мол, Североатлантический блок сильный, и "навалился на россиян всем западным миром" и "ставки очень высокие".

20 сентября Госдума РФ внесла в Уголовный кодекс правки и ввела понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".