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Защитники юга "приземлили" российский Су-25 и иранский дрон-камикадзе

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 19:16
Защитники юга приземлили российский Су-25 и иранский дрон-камикадзе
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Херсонской области и дрон-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской области под вечер 20 сентября.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование воздушных сил: "20 сентября около 17:00 на Херсонщине военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25".

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Детали: Защитники добавили, что вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который оккупанты маркируют как "Герань-2", сбили на Николаевщине около 16:00.

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Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойнаавиа
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