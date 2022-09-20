В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Два обнародованные случая - сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны Украины дроны-камикадзе "Shahed-136".

Как пояснил Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, которая в основном летит на низкой высоте. Ее можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская "Шилка", или немецкий "Гепард".

Обезвредить такой дрон можно также с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам спикера Воздушных сил, говорить, насколько эффективно такое оружие как "Shahed-136", пока рано. Говорить, единственный ли это тип беспилотника, который Иран предоставил России, пока тоже невозможно.

Что предшествовало: Вечером 20 сентября Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Херсонской области и дрон-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской области.

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13 сентября стало известно, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили БПЛА-камикадзе Shahed-136, который Россия закупила у Ирана.