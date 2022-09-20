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В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 21:20
В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские подарки России
Юрий Игнат. фото Армія Inform

На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Два обнародованные случая - сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны Украины дроны-камикадзе "Shahed-136".

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Как пояснил Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, которая в основном летит на низкой высоте. Ее можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская "Шилка", или немецкий "Гепард".

Обезвредить такой дрон можно также с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам спикера Воздушных сил, говорить, насколько эффективно такое оружие как "Shahed-136", пока рано. Говорить, единственный ли это тип беспилотника, который Иран предоставил России, пока тоже невозможно.

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Что предшествовало: Вечером 20 сентября Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Херсонской области и дрон-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской области.

13 сентября стало известно, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили БПЛА-камикадзе Shahed-136, который Россия закупила у Ирана.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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