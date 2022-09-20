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Єрмак поговорив із радником Байдена і з членами комітету з розвідки Конгресу

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 23:37
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 20 вересня поговорив по телефону з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і провів зустріч із членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США в режимі відеоконференції.

Джерело: Андрій Єрмак, пресслужба президента України

Пряма мова Єрмака: "Провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Розмова відбулася в межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України.

Поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя".

Деталі: Єрмак також обговорював із Салліваном продовження безпекової допомоги українській армії. Він подякував американським союзникам за те, що "стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією".

У зустрічі з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, крім Єрмака, взяли участь: заступники керівника Офісу глави держави Роман Машовець та Андрій Смирнов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

 
Єрмак обговорив з членами комітету з розвідки Палати представників США підтримку України у війні з РФ
Фото ОП

Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті. 

ВІДЕО ДНЯ

Машовець предметно говорив про нагальні потреби України.

Смирнов зосередив увагу на ініціативі української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. На його переконання, це вже не питання війни в Україні, а питання для всього цивілізованого світу, і підтримка цього процесу з боку США як ключової демократії є вкрай важливою.

УП, доповнено
Теми: Андрій ЄрмакСША
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