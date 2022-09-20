Єрмак поговорив із радником Байдена і з членами комітету з розвідки Конгресу

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 20 вересня поговорив по телефону з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і провів зустріч із членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США в режимі відеоконференції.

Джерело: Андрій Єрмак, пресслужба президента України

Пряма мова Єрмака: "Провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Розмова відбулася в межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України.

Поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя".

Деталі: Єрмак також обговорював із Салліваном продовження безпекової допомоги українській армії. Він подякував американським союзникам за те, що "стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією".

У зустрічі з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, крім Єрмака, взяли участь: заступники керівника Офісу глави держави Роман Машовець та Андрій Смирнов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Єрмак обговорив з членами комітету з розвідки Палати представників США підтримку України у війні з РФ Фото ОП

Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті.

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