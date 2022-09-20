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Ермак поговорил с советником Байдена и с членами комитета по разведке Конгресса

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 23:37
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 20 сентября поговорил по телефону с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и провел встречу с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США в режиме видеоконференции.

Источник: Андрей Ермак, пресс-служба президента

Прямая речь Ермака: "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Разговор состоялся в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины.

Проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, а также о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности на деоккупированных территориях и восстановления там нормальной жизни".

Детали: Ермак также обсуждал с Салливаном продолжение помощи украинской армии в сфере безопасности. Он поблагодарил американских союзников за то, что "стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией".

Во встрече с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, кроме Ермака, приняли участие: заместители руководителя Офиса главы государства Роман Машовец и Андрей Смирнов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Ермак обсудил с членами комитета по разведке Палаты представителей США поддержку Украины в войне с РФ
Ермак обсудил с членами комитета по разведке Палаты представителей США поддержку Украины в войне с РФ
Фото ОП

Ермак проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте. 

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Машовец предметно говорил о насущных нуждах Украины.

Смирнов сосредоточил внимание на инициативе украинской стороны по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины. По его убеждению, это уже не вопрос войны в Украине, а вопрос для всего цивилизованного мира, и поддержка этого процесса со стороны США как ключевой демократии крайне важна.

УП, дополнено
Темы: Андрей ЕрмакСША
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