Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У вівторок увечері очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані референдуми на окупованих територіях України. Центральні канали навіть вивісили анонси майбутньої промови. Але після двох годин очікування їх видалили.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: За інформацією "Медузи", анонси видалили, зокрема RT і "Первый канал". А "Московский комсомолец", за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок".

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Довелося "скасувати подію" і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.

Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче "Чекаєте?", підігріваючи інтерес до майбутнього виступу Путіна. Проте через дві години очікування Соловйову довелося запостити лаконічне "Завтра", а Симоньян – відправити всіх спати.

Також Telegram-канали повідомляли, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи.

Що передувало: