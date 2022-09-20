Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що
У вівторок увечері очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані референдуми на окупованих територіях України. Центральні канали навіть вивісили анонси майбутньої промови. Але після двох годин очікування їх видалили.
Джерело: російські ЗМІ
Деталі: За інформацією "Медузи", анонси видалили, зокрема RT і "Первый канал". А "Московский комсомолец", за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок".
Довелося "скасувати подію" і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.
Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче "Чекаєте?", підігріваючи інтерес до майбутнього виступу Путіна. Проте через дві години очікування Соловйову довелося запостити лаконічне "Завтра", а Симоньян – відправити всіх спати.
Також Telegram-канали повідомляли, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи.
Що передувало:
- У вівторок вдень у російському інформаційному просторі з'явився анонс, що 20 вересня ввечері Путін виступить з приводу псевдореферендумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
- 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
- Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
- Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня.