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Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 23:01
Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що
володимир путін, Getty Images

У вівторок увечері очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані референдуми на окупованих територіях України. Центральні канали навіть вивісили анонси майбутньої промови. Але після двох годин очікування їх видалили.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: За інформацією "Медузи", анонси видалили, зокрема RT і "Первый канал". А "Московский комсомолец", за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок".

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Довелося "скасувати подію" і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.

Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче "Чекаєте?", підігріваючи інтерес до майбутнього виступу Путіна. Проте через дві години очікування Соловйову довелося запостити лаконічне "Завтра", а Симоньян – відправити всіх спати.

 

Також Telegram-канали повідомляли, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи.

Що передувало:

  • У вівторок вдень у російському інформаційному просторі з'явився анонс, що 20 вересня ввечері Путін виступить з приводу псевдореферендумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 

Теми: ПутінРосіявійна
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