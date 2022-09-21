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Путин пригрозил Западу ядерным оружием: "Это не блеф"

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 09:38
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Источник: видеообращение Путина

Прямая речь: "В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны и нашего народа. 

Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России – такие террористические удары, в том числе, с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам в Белгородской, Курской областей".

Детали: По утверждению Путина, НАТО "в режиме реального времени" ведет разведку на юге России, а "в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию" и говорят, что "Россия должна быть всеми средствами разгромлена" на поле боя и лишена всякого суверенитета.

Прямая речь: "В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия. 

Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современным, чем у стран НАТО.

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При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Детали: Путин заверил, что "территориальная целостность, независимость и свобода" РФ будут обеспечены "всеми имеющимися средствами".

"А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", – предупредил российский президент.

Путин добавил, что в "исторической традиции" России – "останавливать тех, кто рвется к мировому господству", кто грозит ей "расчленением", и он уверен, что и сейчас РФ это сделает. 

Перед этим в обращении Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже 21 сентября. Призыву будут подлежать якобы только граждане, находящиеся в запасе.

Справка: Обращение Путина относительно мобилизации ожидалось 20 сентября, но было отложено на день

21 сентября в РФ считают Днем зарождения российской государственности.

Темы: Путинядерное оружиевойнаРосcия
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