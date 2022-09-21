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Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 09:43
Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов
Фото из открытых источников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. 

Источник: заявление Шойгу

Прямая речь: "У России огромный мобилизационный ресурс. Во время частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов в целом".

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"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация".

Детали: В то же время Шойгу заявил, что Украина уже потеряла "половину армии". В то время как Россия всего 5937 человек.

Что этому предшествовало: Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ

В среду украинский Генштаб сообщил, что с 24 февраля погибли 55 110 российских военных.

Темы: Росcияармия
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