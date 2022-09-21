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У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 10:55
У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації
Протест у Санкт-Петербурзі, Росія, фото AP

Увечері 21 вересня росіяни планують вийти на акцію протесту проти часткової мобілізації, про яку вранці оголосив президент РФ Володимир Путін. 

Джерело: Медуза

Деталі: Активісти руху "Весна" закликають росіян виходити на мітинги о 19:00 в центрі своїх міст. Одне з гасел протесту – "Нет могилизации!".

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Дослівно: "Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони будуть помирати? За що матері й діти проливатимуть сльози?".

 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни". 
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в РФ буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

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Теми: Росіямітингимобілізація
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