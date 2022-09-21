В России анонсировали акцию протеста против мобилизации

Вечером 21 сентября россияне планируют выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Медуза

Детали: Активисты движения "Весна" призывают россиян выйти на акцию протеста в 19:00 в центре своих городов. Один из лозунгов протеста – "Нет могилизации!".

Дословно: "Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?".

Предыстория: