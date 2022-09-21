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В России анонсировали акцию протеста против мобилизации

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 10:55
Протест в Санкт-Петербурге, Россия, фото AP

Вечером 21 сентября россияне планируют выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент РФ Владимир Путин. 

Источник: Медуза

Детали: Активисты движения "Весна" призывают россиян выйти на акцию протеста в 19:00 в центре своих городов. Один из лозунгов протеста – "Нет могилизации!".

Дословно: "Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?".

 

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации. По его словам, это необходимо "для защиты страны". 
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

Темы: Росcиямитингимобилизация
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