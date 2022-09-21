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Міністр оборони Британії: Мобілізація – це визнання Путіним, що він програє

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 11:57

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що останні кроки президента РФ Владіміра Путіна де-факто є визнанням з його боку, що Росія почала програвати. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало Міноборони Британії. 

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати власне населення, як і протиправна анексія територій України - це визнання, що його вторгенння провалюється. Він, разом з міністром оборони, відправив десятки тисяч своїх громадян на смерть, погано оснащених і під поганим керівництвом. Ніякі погрози й пропаганда не можуть приховати того факту, що зараз Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об’єднана, а Путін стає глобальною парією", - заявив Бен Воллес. 

Посол США Бріджит Брінк також назвала рішення РФ про мобілізацію та псевдореферендуми "ознаками слабкості й провалу". 

Посол Євросоюзу Матті Маасікас наголосив, що Україні потрібен мир на її власних умовах,  з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України, і ЄС продовжить підтримку. 

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля. 

Теми: Велика БританіяПутінмобілізаціявійна
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