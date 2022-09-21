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Министр обороны Британии: Мобилизация – это признание Путиным, что он проигрывает

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 11:57

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что последние шаги президента РФ Владимира Путина де-факто являются признанием с его стороны, что Россия начала проигрывать. 

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало Минобороны Великобритании. 

"Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать собственное население, как и противоправная аннексия территорий Украины – это признание, что его вторжение проваливается. Он, вместе с министром обороны, отправил десятки тысяч своих граждан на смерть, плохо оснащенных и под плохим руководством. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что сейчас Украина выигрывает в войне, международное сообщество объединено, а Путин становится глобальным парией", – заявил Бен Уоллес. 

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Посол США Бриджит Бринк также назвала решение РФ о мобилизации и псевдореферендумах "признаками слабости и провала". 

Посол Евросоюза Матти Маасикас подчеркнул, что Украине нужен мир на ее собственных условиях, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, и ЕС продолжит поддержку. 

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля. 

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Темы: ВеликобританияПутинмобилизациявойна
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