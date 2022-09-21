У Казахстані поблизу кордону з Росією тренують сили територіальної оборони

У Костанайській області Казахстану проходять міжвідомчі навчання "Бекет-2022", на які призвано військовозобов'язаних із територіальної оборони області.

Джерело: Міністерство оборони Казахстану, Казахське телеграфне агентство КазТАГ

Деталі: Про те, що в Костанайській області почалося міжвідомче навчання "Бекет-2022", Міноборони Казахстану повідомило ввечері 20 вересня.

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Костанайська область Казахстану межує з Оренбурзькою, Челябінською та Курганською областями Російської Федерації.

Міноборони Казахстану зазначило, що на навчання призвано військовозобов'язаних, які числяться в бригаді територіальної оборони Костанайської області. З ними проводяться заняття з основних предметів бойового навчання.

Фото gov.kz

Комплексне навчання пройде у два етапи, його активна фаза починається 21 вересня.

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Протягом п'яти днів представники держорганів і силових відомств за затвердженим планом навчання "Бекет-2022" мають відпрацювати різні сценарії подолання кризових ситуацій і протидії зовнішнім загрозам.

У рамках навчання на деяких вулицях обласного центру буде обмежено рух.

Перед учасниками комплексного навчання стоять завдання забезпечити міжвідомчу координацію, відпрацювати елементи взаємодії різновідомчих сил, перевірити "стан мобілізаційної готовності уповноважених органів і підрозділів територіальної оборони" тощо.

Нагадаємо: 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі, а готуватимуть їх до війни в Україні.

Звернення Путіна щодо мобілізації очікувалося 20 вересня, але було відкладено на день.

Минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав Казахстан і заявив президенту Касим-Жомарт Токаєву, що Китай буде підтримувати незалежність і територіальну цілісність Казахстану.