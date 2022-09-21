Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Казахстані поблизу кордону з Росією тренують сили територіальної оборони

Олена РощінаСереда, 21 вересня 2022, 13:39
Навчання "Бекет-2022" в Казахстані, фото gov.kz

У Костанайській області Казахстану проходять міжвідомчі навчання "Бекет-2022", на які призвано військовозобов'язаних із територіальної оборони області. 

Джерело: Міністерство оборони Казахстану, Казахське телеграфне агентство КазТАГ

Деталі: Про те, що в Костанайській області почалося міжвідомче навчання "Бекет-2022", Міноборони Казахстану повідомило ввечері 20 вересня. 

Костанайська область Казахстану межує з Оренбурзькою, Челябінською та Курганською областями Російської Федерації.

Міноборони Казахстану зазначило, що на навчання призвано військовозобов'язаних, які числяться в бригаді територіальної оборони Костанайської області. З ними проводяться заняття з основних предметів бойового навчання.

 
Фото gov.kz

Комплексне навчання пройде у два етапи, його активна фаза починається 21 вересня. 

Протягом п'яти днів представники держорганів і силових відомств за затвердженим планом навчання "Бекет-2022" мають відпрацювати різні сценарії подолання кризових ситуацій і протидії зовнішнім загрозам.

ВІДЕО ДНЯ

У рамках навчання на деяких вулицях обласного центру буде обмежено рух.

 
gov.kz

Перед учасниками комплексного навчання стоять завдання забезпечити міжвідомчу координацію, відпрацювати елементи взаємодії різновідомчих сил, перевірити "стан мобілізаційної готовності уповноважених органів і підрозділів територіальної оборони" тощо.

Нагадаємо: 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі, а готуватимуть їх до війни в Україні.

Звернення Путіна щодо мобілізації очікувалося 20 вересня, але було відкладено на день

Минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав Казахстан і заявив президенту Касим-Жомарт Токаєву, що Китай буде підтримувати незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

Теми: Казахстан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список

фотоКомандирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону

фото, відеоЧастину захисників "Азовсталі" вдалося звільнити з полону

відео"Я гаспадін Пєсков. Я буду це вирішувати на іншому рівні": син Пєскова відмовився йти воювати

РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 

Зеленський: Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають

Усі новини...
Казахстан
Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мір"
Казахстан змінив Конституцію: столиця знову Астана, а президента можна обрати лише на 1 термін
Казахстан консультується зі США і Єврокомісією, щоб не потрапити під антиросійські санкції
Останні новини
04:21
ЗМІ: Північна Корея готується спустити на воду нову ракетну субмарину
03:30
Трюдо: Поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
02:45
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24
02:01
ВіДЕОЗеленський про Медведчука: Не шкода віддати
01:28
відеоЗеленський на Генасамблеї ООН вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ
01:15
фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список
00:20
Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
00:10
фотоКомандирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону
00:03
Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну
23:52
У Німеччині пропонують надавати прихисток дезертирам з Росії
Усі новини...