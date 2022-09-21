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У Казахстані поблизу кордону з Росією тренують сили територіальної оборони

Олена РощінаСереда, 21 вересня 2022, 13:39
У Казахстані поблизу кордону з Росією тренують сили територіальної оборони
Навчання "Бекет-2022" в Казахстані, фото gov.kz

У Костанайській області Казахстану проходять міжвідомчі навчання "Бекет-2022", на які призвано військовозобов'язаних із територіальної оборони області. 

Джерело: Міністерство оборони Казахстану, Казахське телеграфне агентство КазТАГ

Деталі: Про те, що в Костанайській області почалося міжвідомче навчання "Бекет-2022", Міноборони Казахстану повідомило ввечері 20 вересня. 

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Костанайська область Казахстану межує з Оренбурзькою, Челябінською та Курганською областями Російської Федерації.

Міноборони Казахстану зазначило, що на навчання призвано військовозобов'язаних, які числяться в бригаді територіальної оборони Костанайської області. З ними проводяться заняття з основних предметів бойового навчання.

 
Фото gov.kz

Комплексне навчання пройде у два етапи, його активна фаза починається 21 вересня. 

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Протягом п'яти днів представники держорганів і силових відомств за затвердженим планом навчання "Бекет-2022" мають відпрацювати різні сценарії подолання кризових ситуацій і протидії зовнішнім загрозам.

У рамках навчання на деяких вулицях обласного центру буде обмежено рух.

 
gov.kz

Перед учасниками комплексного навчання стоять завдання забезпечити міжвідомчу координацію, відпрацювати елементи взаємодії різновідомчих сил, перевірити "стан мобілізаційної готовності уповноважених органів і підрозділів територіальної оборони" тощо.

Нагадаємо: 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже цього дня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі, а готуватимуть їх до війни в Україні.

Звернення Путіна щодо мобілізації очікувалося 20 вересня, але було відкладено на день

Минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав Казахстан і заявив президенту Касим-Жомарт Токаєву, що Китай буде підтримувати незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

Теми: Казахстан
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