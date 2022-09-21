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В Казахстане вблизи границы с Россией тренируют силы территориальной обороны

Елена РощинаСреда, 21 сентября 2022, 13:39
Учения «Бекет-2022» в Казахстане, фото gov.kz

В Костанайской области Казахстана проходят межведомственные учения "Бекет-2022", на которые призваны военнообязанные из территориальной обороны области. 

Источник: Министерство обороны Казахстана, Казахское телеграфное агентство КазТАГ

Детали: О том, что в Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022", Минобороны Казахстана сообщило вечером 20 сентября. 

Костанайская область Казахстана граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями Российской Федерации.

Минобороны Казахстана отметило, что на учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы.

 
Фото gov.kz

Комплексное учение пройдет в два этапа, его активная фаза начинается 21 сентября. 

В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану учения "Бекет-2022" должны отработать различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.

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В рамках учения на некоторых улицах областного центра будет ограничено движение.

 
gov.kz

Перед участниками комплексного учения стоят задачи обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить "состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны" и т. п.

Напомним: 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе, а готовить их будут к войне в Украине.

Обращение Путина относительно мобилизации ожидалось 20 сентября, но было отложено на день

На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин посетил Казахстан и заявил президенту Касым-Жомарт Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Темы: Казахстан
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