В Казахстане вблизи границы с Россией тренируют силы территориальной обороны

В Костанайской области Казахстана проходят межведомственные учения "Бекет-2022", на которые призваны военнообязанные из территориальной обороны области.

Источник: Министерство обороны Казахстана, Казахское телеграфное агентство КазТАГ

Детали: О том, что в Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022", Минобороны Казахстана сообщило вечером 20 сентября.

Костанайская область Казахстана граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями Российской Федерации.

Минобороны Казахстана отметило, что на учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы.

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Комплексное учение пройдет в два этапа, его активная фаза начинается 21 сентября.

В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану учения "Бекет-2022" должны отработать различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.

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В рамках учения на некоторых улицах областного центра будет ограничено движение.

Перед участниками комплексного учения стоят задачи обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить "состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны" и т. п.

Напомним: 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян, которая стартует уже в этот день. Призыву будут подлежать якобы только граждане, которые находятся в запасе, а готовить их будут к войне в Украине.

Обращение Путина относительно мобилизации ожидалось 20 сентября, но было отложено на день.

На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин посетил Казахстан и заявил президенту Касым-Жомарт Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.