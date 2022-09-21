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У Білорусі кажуть, що їм мобілізація не потрібна, бо вони й так мобілізовані

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 15:21
У Білорусі кажуть, що їм мобілізація не потрібна, бо вони й так мобілізовані
Патрушев та Вольфович у Москві, фото: "Белта"

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, який перебуває зараз у Москві, переконує, що діюча влада в країні не буде оголошувати мобілізацію.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Вольфовича: "Мобілізація - це не про нас, народ Білорусі і країна мобілізовані і так. І готові, звісно, не дай боже, дати відсіч тими силами і засобами, які для цього призначені".

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Деталі: Повідомляється, що Вольфович у день оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації знаходиться у Москві та зустрічається з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Що передувало:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
  • 20 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через країну по російських військах не буде нанесений удар, закликав "прикрити" кордони з Україною, та за необхідності піднімати по тривозі військові форсування.

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Теми: БілорусьРосіявійнамобілізація
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