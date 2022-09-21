У Білорусі кажуть, що їм мобілізація не потрібна, бо вони й так мобілізовані

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, який перебуває зараз у Москві, переконує, що діюча влада в країні не буде оголошувати мобілізацію.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Вольфовича: "Мобілізація - це не про нас, народ Білорусі і країна мобілізовані і так. І готові, звісно, не дай боже, дати відсіч тими силами і засобами, які для цього призначені".

Деталі: Повідомляється, що Вольфович у день оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації знаходиться у Москві та зустрічається з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

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