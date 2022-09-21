В Беларуси говорят, что им мобилизация не нужна, потому что они и так мобилизованы

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который находится сейчас в Москве, убеждает, что действующая власть в стране не будет объявлять мобилизацию.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Вольфовича: "Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены".

Детали: Сообщается, что Вольфович в день объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации находится в Москве и встречается с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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