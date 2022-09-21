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В Беларуси говорят, что им мобилизация не нужна, потому что они и так мобилизованы

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 15:21
Патрушев и Вольфович в Москве, фото: "Белта"

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который находится сейчас в Москве, убеждает, что действующая власть в стране не будет объявлять мобилизацию.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Вольфовича: "Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены".

Детали: Сообщается, что Вольфович в день объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации находится в Москве и встречается с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
  • 20 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что через страну по российским войскам не будет нанесен удар, призвал "прикрыть" границы с Украиной, и при необходимости поднимать по тревоге военные форсирования.

Темы: БеларусьРосcиявойнамобилизация
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