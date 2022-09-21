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У Держдумі єдинорос пояснив, чому не мобілізують депутатів: Піти на фронт – найпростіше

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 17:34
У Держдумі єдинорос пояснив, чому не мобілізують депутатів: Піти на фронт – найпростіше
Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін. Скриншот з відео BBC

Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін спробував пояснити колегам-парламентарям, чому депутати звільнені від призову, за його словами, піти воювати – найлегше.

Джерело: Російська служба BBC

Пряма мова Вяткіна: "Іноді здається, що піти від розв'язання проблем ось тут (у залі Держдуми – ред.) і написати заяву і піти на фронт – це, напевно, найлегше рішення. Але за кожним із нас, за всіма нашими партіями стоять громадяни, які живуть звичайним мирним життям".

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Деталі: За його словами, сьогодні Росія живе у двох реальностях: фронтовій і мирній, де є свята, феєрверки, а "розважальні заклади повні людей". 

Пряма мова Вяткіна: "І тим не менше на нас лежить обов'язок і відповідальність, щоб донести важливість і критичність сьогоднішньої ситуації до кожного, з ким можемо поговорити, до кого ми можемо дотягнутися". 

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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