У Держдумі єдинорос пояснив, чому не мобілізують депутатів: Піти на фронт – найпростіше

Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін спробував пояснити колегам-парламентарям, чому депутати звільнені від призову, за його словами, піти воювати – найлегше.

Джерело: Російська служба BBC

Пряма мова Вяткіна: "Іноді здається, що піти від розв'язання проблем ось тут (у залі Держдуми – ред.) і написати заяву і піти на фронт – це, напевно, найлегше рішення. Але за кожним із нас, за всіма нашими партіями стоять громадяни, які живуть звичайним мирним життям".

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Деталі: За його словами, сьогодні Росія живе у двох реальностях: фронтовій і мирній, де є свята, феєрверки, а "розважальні заклади повні людей".

Пряма мова Вяткіна: "І тим не менше на нас лежить обов'язок і відповідальність, щоб донести важливість і критичність сьогоднішньої ситуації до кожного, з ким можемо поговорити, до кого ми можемо дотягнутися".

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