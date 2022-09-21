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В Госдуме единоросс объяснил, почему не мобилизуют депутатов: Уйти на фронт – самое простое

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 17:34
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Скриншот из видео BBC

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин попытался объяснить коллегам-парламентариям, почему депутаты освобождены от призыва, по его словам, уйти воевать самое легкое решение.

Источник: Русская служба BBC

Прямая речь Вяткина: "Иной раз кажется, что уйти от решения проблем вот здесь (в зале Госдумы – ред.) и написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут обычной мирной жизнью".

Детали: По его словам, сегодня Россия живет в двух реальностях: фронтовой и мирной, где есть праздники, фейерверки, а "увеселительные заведения полны людей".  

Прямая речь Вяткина: "И тем не менее на нас лежит обязанность и ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем можем поговорить, до кого мы можем дотянуться".  

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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