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Росіяни обстріляли Куп’янськ: 5 поранених

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 21:01
Росіяни обстріляли Куп’янськ: 5 поранених
Скриншот з google.maps

Російські військові продовжують обстрілювати Харківську область – у Куп’янську 5 поранених.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти. Під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка".

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Деталі: Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

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Теми: Харківська областьвійна
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