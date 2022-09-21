Росіяни обстріляли Куп’янськ: 5 поранених

Російські військові продовжують обстрілювати Харківську область – у Куп’янську 5 поранених.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти. Під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.



Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Передісторія:

10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.