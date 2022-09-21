Россияне обстреляли Купянск: 5 раненых

Российские военные продолжают обстреливать Харьковскую область – в Купянске 5 раненых.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг продолжает терроризировать Харьковщину обстрелами. В результате действий оккупантов страдают дети. Во время вражеского обстрела Купянска получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие – мужчины 36-ти, 47-ми и 63-х лет и 83-летняя женщина".

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Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела с. Стрелечья Харьковского района ранена 55-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.

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