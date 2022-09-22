Трюдо: Поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну

Наказ президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію та погрози застосувати ядерну зброю свідчать про крах вторгнення в Україну.

Джерело: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо журналістам у Нью-Йорку, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткову військову мобілізацію, його ядерні погрози, а також поспішні референдуми Росії в спробі анексувати частини України є неприйнятними… Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху".

Деталі: Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам... приклад того, що все йде не за його планом".

Також Трюдо сказав, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

Передісторія:

21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

Після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації Путін знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.