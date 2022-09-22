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Трюдо: Поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 03:30
Трюдо: Поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
ФОТО: GETTY

Наказ президента РФ  Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію та погрози застосувати ядерну зброю свідчать про крах вторгнення в Україну.

Джерело: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо журналістам у Нью-Йорку, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткову військову мобілізацію, його ядерні погрози, а також поспішні референдуми Росії в спробі анексувати частини України є неприйнятними…  Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху".

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Деталі: Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам... приклад того, що все йде не за його планом".

Також Трюдо сказав, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.
  • Після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації Путін знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Теми: КанадаПутінвійна
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