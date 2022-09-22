Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину

Приказ президента РФ Владимира Путина о частичной военной мобилизации и угрозы применить ядерное оружие свидетельствуют о крахе вторжения в Украину.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо журналистам в Нью-Йорке, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Канада осуждает безответственную эскалацию войны Путиным, его частичную военную мобилизацию, его ядерные угрозы, а также поспешные референдумы России в попытке аннексировать части Украины являются неприемлемыми... Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах".

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Детали: Трюдо сказал, что приказ Путина о мобилизации - это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам... пример того, что все идет не по его плану".

Также Трюдо сказал, что угрозы ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень твердо противостоять" им.

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