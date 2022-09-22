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Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 11:46
фото звыльнених командирыв "Азова" з ТГ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок всіх, хто долучився до порятунку захисників, і ніколи не забудемо про це.

Щиро дякую президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у цьому процесі. Ми домовилися, що п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у комфортних умовах у Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з родинами.

Також Україна на знак вдячності за допомогу нашій державі визволила з полону Росії п’ятьох громадян Великої Британії, двох – США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в російському полоні, і зробить усе для їхнього порятунку.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: обмінАзов ЗеленськийТуреччина
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