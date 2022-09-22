Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок всіх, хто долучився до порятунку захисників, і ніколи не забудемо про це.

Щиро дякую президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у цьому процесі. Ми домовилися, що п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у комфортних умовах у Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з родинами.

Також Україна на знак вдячності за допомогу нашій державі визволила з полону Росії п’ятьох громадян Великої Британії, двох – США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в російському полоні, і зробить усе для їхнього порятунку.

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