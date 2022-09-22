Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями, п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок всіх, хто долучився до порятунку захисників, і ніколи не забудемо про це.
Щиро дякую президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у цьому процесі. Ми домовилися, що п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у комфортних умовах у Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з родинами.
Також Україна на знак вдячності за допомогу нашій державі визволила з полону Росії п’ятьох громадян Великої Британії, двох – США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії".
Деталі: Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в російському полоні, і зробить усе для їхнього порятунку.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.