Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Украина вернула из российского плена 215 героев. Мы очень ценим вклад всех, кто присоединился к спасению защитников, и никогда не забудем об этом.
Искренне благодарю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ведущую роль в этом процессе. Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.
Также Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух - США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии".
Детали: Зеленский отметил, что Украина помнит обо всех, кто находится в российском плену, и сделает все для их спасения.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.