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Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 11:46
фото освобожденных командиров "Азова" из ТГ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Украина вернула из российского плена 215 героев. Мы очень ценим вклад всех, кто присоединился к спасению защитников, и никогда не забудем об этом.

Искренне благодарю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ведущую роль в этом процессе. Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.

Также Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух - США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии".

Детали: Зеленский отметил, что Украина помнит обо всех, кто находится в российском плену, и сделает все для их спасения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: обменАзовЗеленскийТурция
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