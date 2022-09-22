Освобожденные командиры "Азова" будут находиться в Турции до конца войны - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Украина вернула из российского плена 215 героев. Мы очень ценим вклад всех, кто присоединился к спасению защитников, и никогда не забудем об этом.

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Искренне благодарю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ведущую роль в этом процессе. Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.

Также Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух - США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии".

Детали: Зеленский отметил, что Украина помнит обо всех, кто находится в российском плену, и сделает все для их спасения.

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