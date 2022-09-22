Протести проти мобілізації в Росії: затриманим видали повістки до військкоматів

В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти оголошеної російською владою часткової мобілізації, почали видавати повістки до військкоматів.

Джерело: видання "Meduza", "ОВД-Инфо"

Деталі: Член партії "Яблоко" Кирило Гончаров опублікував повістку, яку вручили одному з протестувальників у відділі по Можайському району.

Дружина одного із затриманих у районі Соколина гора розповіла, що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар. При цьому вручення повісток співробітники поліції знімали на камеру.

Правозахисники повідомляють, що одному з затриманих погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку.

Повістки також видавали у відділі поліції № 8 Воронежа, куди доставляли учасників акції протесту.

Що було раніше: 21 вересня у російських містах після оголошеної часткової мобілізації пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.