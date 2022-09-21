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В російських містах – протести проти мобілізації: уже понад тисяча затриманих

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 21:45
Фото BBC News Російська служба

Станом на 21:45 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1 176 людей.

Джерело: ОВД-Інфо, російське пропагандистське видання "РИА Новости", російська служба ВВС News і Медуза

Деталі: Повідомляється, що найбільше затриманих у Петербурзі (96 протестувальників), у Москві (89) і Єкатеринбурзі (45).

Серед затриманих є журналісти, які прийшли на мітинги як приватні особи.

За даними ОВД-Інфо, затримання відбулися щонайменше в 23 містах Росії.

До деяких учасників акцій силовики застосовували силу – зокрема в Петербурзі деяких протестувальників біля Ісаакіївського собору під час затримання били кийками.  

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За даними російського пропагандистського видання "РИА Новости", поліція нібито почала затримання на акції протесту в Москві, тому що вона несанкціонована. 

Людей затримували в Калінінграді, Архангельську, Самарі, Іркутську, Казані, Твері, Новосибірську, Якутську та інших містах РФ.

Передісторія:

  • 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Планують призвати 300 тисяч резервістів.
  • Депутати Держдуми і члени Ради Федерації звільнені від мобілізації.   
  • Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін спробував пояснити колегам-парламентарям, чому депутати звільнені від призову, за його словами, піти воювати – найлегше.

Теми: Росіямобілізаціяакції
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