В російських містах – протести проти мобілізації: уже понад тисяча затриманих
Станом на 21:45 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1 176 людей.
Джерело: ОВД-Інфо, російське пропагандистське видання "РИА Новости", російська служба ВВС News і Медуза
Деталі: Повідомляється, що найбільше затриманих у Петербурзі (96 протестувальників), у Москві (89) і Єкатеринбурзі (45).
Серед затриманих є журналісти, які прийшли на мітинги як приватні особи.
За даними ОВД-Інфо, затримання відбулися щонайменше в 23 містах Росії.
У Росії проходять мітинги проти мобілізації: понад 350 затриманих. Відео ВВС pic.twitter.com/azGzcDbp1B— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022
До деяких учасників акцій силовики застосовували силу – зокрема в Петербурзі деяких протестувальників біля Ісаакіївського собору під час затримання били кийками.
У Санкт-Петербурзі поліція б’є протестувальників, які вийшли на акцію проти мобілізації. Відео Медузи pic.twitter.com/iTecs6Ag00— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2022
За даними російського пропагандистського видання "РИА Новости", поліція нібито почала затримання на акції протесту в Москві, тому що вона несанкціонована.
Людей затримували в Калінінграді, Архангельську, Самарі, Іркутську, Казані, Твері, Новосибірську, Якутську та інших містах РФ.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Депутати Держдуми і члени Ради Федерації звільнені від мобілізації.
- Депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін спробував пояснити колегам-парламентарям, чому депутати звільнені від призову, за його словами, піти воювати – найлегше.