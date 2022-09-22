Протесты против мобилизации в России: задержанным выдали повестки в военкоматы

В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против объявленной российскими властями частичной мобилизации, начали выдавать повестки в военкоматы.

Источник: издания "Meduza", "ОВД-Инфо"

Детали: Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили одному из протестующих в отделе по Можайскому району.

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Жена одного из задержанных в районе Соколиная гора рассказала, что ее мужу повестку вручал лично военный комиссар. При этом вручение повесток сотрудники полиции снимали на камеру.

Правозащитники сообщают, что одному из задержанных угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.

Повестки также вручали в отделе полиции № 8 Воронежа, куда доставляли участников акции протеста.

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Что предшествовало: 21 сентября в российских городах после объявленной частичной мобилизации прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.