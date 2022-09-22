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Ален Делон візьме участь в інтерв'ю з Зеленським

Олена РощінаЧетвер, 22 вересня 2022, 12:32
Ален Делон візьме участь в інтерв'ю з Зеленським
Ален Делон у Каннах, 2019 рік, фото WireImage via Getty Images

23 вересня президент України Володимир Зеленський дасть інтерв'ю французьким журналістам, програму "Face à Zelensky" вестиме Сіріл Віг'є, у ній також візьме участь актор Ален Делон.

Джерело: Europe1

Деталі: У п'ятницю журналісти LCP, "Nice-Matin", "Ouest-France" та "20 Minutes" перебуватимуть у Києві, щоб взяти інтерв'ю у президента України.

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Програму за назвою "Face à Zelensky" (Обличчям до Зеленського) вестиме Сіріл Віг'є, вона транслюватиметься на телеканалах TV5 Monde та LCP. 

Ален Делон також обміняється думками із Володимиром Зеленським. Відомий актор вийде на зв'язок із Франції, щоб поспілкуватися з українським президентом. 

Кілька днів тому Ален Делон публічно підтримав Україну, записавши спеціальну програму для TV5 Monde про українського поета Тараса Шевченка та відвідавши Український культурний центр у Парижі. 

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"Те, що робиться з Україною, глибоко засмутило і зворушило мене, тому я борюся за них", – сказав актор, дивлячись у камеру.

Діалог Володимира Зеленського та Алена Делона можна буде побачити у п'ятницю з інтерв'ю французьким журналістам. 

Відео транслюватимуть 23 вересня спершу на телеканалі TV5 Monde, а потім на LCP. 

Цьому передувало: У липні Ален Делон читав вірші українського поета Тараса Шевченка, виступаючи в рамках проекту солідарності з українським народом.

15 вересня президент Володимир Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем і подякував йому за солідарність з Україною і її народом.

7 серпня американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн під час візиту до Києва мала зустріч із президентом України.

23 серпня Зеленськи нагородив орденами акторів Шона ПеннаБена Стіллера та Лієва Шрайбера, які виступали проти війни й відвідували столицю України після вторгнення РФ.

Голлівудський актор Шон Пенн, який на початку війни прибув до України, щоб зафільмувати повномасштабне вторгнення росіян, у червні знову приїжджав до Києва.

Теми: ЗеленськийФранціякультура
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