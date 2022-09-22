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Ален Делон примет участие в интервью с Зеленским

Елена РощинаЧетверг, 22 сентября 2022, 12:32
Ален Делон примет участие в интервью с Зеленским
Ален Делон в Каннах, 2019 год, фото WireImage via Getty Images

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский даст интервью французским журналистам, программу "Face à Zelensky" будет вести Сирил Вигье, в ней также примет участие актер Ален Делон.

Источник: Europe1

Детали: В пятницу журналисты LCP, "Nice-Matin", "Ouest-France" и "20 Minutes" будут находиться в Киеве, чтобы взять интервью у президента Украины.

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Программу под названием "Face à Zelensky" (Лицом к Зеленскому) будет вести Сирил Вигье, она будет транслироваться на телеканалах TV5 Monde и LCP. 

Ален Делон также обменяется мнениями с Владимиром Зеленским. Известный актер выйдет на связь из Франции, чтобы пообщаться с украинским президентом. 

Несколько дней назад Ален Делон публично поддержал Украину, записав специальную программу для TV5 Monde об украинском поэте Тарасе Шевченко и посетив Украинский культурный центр в Париже. 

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"То, что делается с Украиной, глубоко расстроило и тронуло меня, поэтому я борюсь за них", – сказал актер, глядя в камеру.

Диалог Владимира Зеленского и Алена Делона можно будет увидеть в пятницу с интервью французским журналистам. 

Видео будут транслировать 23 сентября сначала на телеканале TV5 Monde, а затем на LCP.

Этому предшествовало: В июле Ален Делон читал стихи украинского поэта Тараса Шевченко, выступая в рамках проекта солидарности с украинским народом.

15 сентября президент Владимир Зеленский провел разговор с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем и поблагодарил его за солидарность с Украиной и ее народом.

7 августа американская актриса и продюсер Джессика Честейн во время визита в Киев встретилась с президентом Украины.

23 августа Зеленский наградил орденами актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Лиева Шрайбера, которые выступали против войны и посещали столицу Украины после вторжения РФ.

Голливудский актер Шон Пенн, который в начале войны прибыл в Украину, чтобы заснять полномасштабное вторжение россиян, в июне снова приезжал в Киев.

Темы: ЗеленскийФранциякультура
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