Чоловікам треба негайно виїжджати з окупованої Запорізької області – Федоров

22 вересня у КПП "Василівка", звідки можна виїхати з окупованої Запорізької області на підконтрольну Україні територію, окупанти не пропустили чоловіків віком від 18 до 35 років – росіяни готуються до мобілізації на захоплених територіях.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись".

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Деталі: За його словами, окупанти намагаються мобілізувати українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.

Федоров рекомендує жителям захоплених регіонів України вже зараз намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. За його словами, часу залишилось обмаль.

Передісторія: Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. У Міноборони РФ уточнили, що мобілізовані чоловіки на захоплених територіях України вважатимуться військовослужбовцями Росії.