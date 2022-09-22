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Чоловікам треба негайно виїжджати з окупованої Запорізької області – Федоров

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 14:10
Чоловікам треба негайно виїжджати з окупованої Запорізької області – Федоров
КПП Василівка, фото ТАСС

22 вересня у КПП "Василівка", звідки можна виїхати з окупованої Запорізької області на підконтрольну Україні територію, окупанти не пропустили чоловіків віком від 18 до 35 років – росіяни готуються до мобілізації на захоплених територіях.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram 

Пряма мова: "Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись". 

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Деталі: За його словами, окупанти намагаються мобілізувати українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт. 

Федоров рекомендує жителям захоплених регіонів України вже зараз намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. За його словами, часу залишилось обмаль. 

Передісторія: Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. У Міноборони РФ уточнили, що мобілізовані чоловіки на захоплених територіях України вважатимуться військовослужбовцями Росії.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьмобілізаціяокупація
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