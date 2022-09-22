Мужчинам нужно немедленно выезжать из оккупированной Запорожской области – Федоров

22 сентября в КПП Васильевка, откуда можно выехать из оккупированной Запорожской области на подконтрольную Украине территорию, оккупанты не пропустили мужчин в возрасте от 18 до 35 лет – россияне готовятся к мобилизации на оккупированых территориях.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Мужчинам до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия. Уже сегодня на вражеском блокпосте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться.

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Детали: По его словам, оккупанты пытаются мобилизовать украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.

Федоров рекомендует жителям захваченных регионов Украины уже сейчас пытаться выезжать в сторону Запорожья или выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. По его словам, времени осталось мало.

Предыстория: Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. В Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные мужчины на захваченных территориях Украины будут считаться военнослужащими РФ.