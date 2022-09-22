"Венский батальон": Тупицкий заявляет, что законно выехал из Украины

59-летний бывший глава и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации"

Источник: расследование Украинской правды "Батальон Вена"

Детали: Журналист УП встретил Тупицкого на улицах Вены и расспросил о деталях проживания экс-судьи КС в столице Австрии.

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Так на вопрос, почему именно в Вене, Тупицкий отметил: "Ну, а какая разница, Вена или не Вена?.... Нет, у меня недвижимости нет. Я снимаю квартиру".

Хотя по информации журналистов "Радио Свобода" официально Тупицкий украинскую границу не пересекал, сам он утверждает, что имеет соответствующую справку об освобождении от мобилизации (как судья) и выехал из Украины (через границу с Венгрией) законно, по семейным обстоятельствам. Хотя при этом не помнит, через какой пункт пропуска выезжал.

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Прямая речь: "Жена должна была родить ребенка (если верить открытым источникам, третьего – ред.), и как раз шли активные боевые действия, и представьте ее психологическое состояние, когда мы выехали из Киева в Васильков, а там в Василькове аэродром. Ну знаете, я не буду рассказывать сейчас эти все события. Это все знают. Затем переместились на западную Украину.

Там тоже было опасно и тогда там же тоже Львов бомбили и был вопрос, то ли в Ужгород выезжать, и это же рождение ребенка, и его же нельзя отсрочить. У жены были сложности с родами, и поэтому она приняла решение уехать и рожать за границей – и поэтому, я считаю, что я выполнил свой не то что долг. Я считаю, что я должен был так поступить. Чтобы не бросить ни детей, ни жену – уехать вместе с ними за границу...

Я пересекал границу. У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия: справка о том, что я не подлежу мобилизации. Поэтому я выезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ГБР, это их вопросы.

...Они хотели договориться со мной и звонили моему адвокату, чтобы я написал заявление об увольнении с должности, тогда они дадут мне возможность выехать за границу. Я на эту сделку не пошел...

Более того, у меня у меня есть справка, что я прошел венгерский пограничный контроль. То есть я не какими-то путями, неизвестно как, появился здесь в Вене.

Я считаю, что органы ГБР убрали меня из компьютера намеренно, чтобы создать уголовное дело. Но ошибка у них одна, что я не подлежу уголовной ответственности, даже если бы все так было, потому что, во-первых, выборочное отношение. Столько людей действительно незаконно пересекли границу.

...Я не помню, какой это был (пункт пропуска – ред.). Ну, оно опубликовано. Я еще раз говорю: я по каким-то улочкам границу не пересекал.

Я еще раз говорю: я не сбежал... от того, что меня могли мобилизовать. Сегодня у меня есть трое детей – уже другое есть основание".

Детали: Сейчас бывший руководитель Конституционного суда Украины официально – беженец в Вене. По его словам, его регистрация подтверждена венской полицией.

Тупицкий с семьей живет в квартире, которая расположена в пределах пяти минут пешком от центральной площади. При этом бывший чиновник жалуется: сейчас в Вене остался без государственного обеспечения.

В Украине в суде слушается дело о незаконных выплатах зарплат в Конституционном суде. Также Офис генпрокурора подозревает Тупицкого в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали. ГБР собиралось ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого в Украину.

В конце концов в разговоре с журналистом УП Тупицкий признает, что в Вене находится не только из-за войны в Украине, но и из-за опасений ареста.

Тупицкий несколько раз отвергает все обвинения и напоследок неуверенно обещает вернуться в Украину, чтобы это доказать.

Напомним: Два года назад Конституционный суд, руководителем которого был именно Александр Тупицкий, отменил электронные декларации, ответственность за незаконное обогащение и еще целый ряд норм антикоррупционного законодательства.