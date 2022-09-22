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G7 відреагувала на псевдорефренедуми і ядерні залякування Путіна

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 14:35

Держави "Групи семи" (G7) не визнають фіктивні референдуми на території України і відреагують на них подальшими цілеспрямованими санкціями. 

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.

"Міністри закордонних справ G7 та верховний представник (ЄС) рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими", - сказано у заяві.

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Позиція G7 полягає у тому, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Міністри закликали всі держави однозначно засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їхні результати.

"G7 також продовжить подальші цілеспрямовані санкції та є відданою стійкому економічному та політичному тиску на Росію", - запевнила Бербок.

Міністри висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, таких як часткова мобілізація резервістів та безвідповідальна ядерна риторика. 

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"Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Бербок.

Німеччина зараз головує у G7, куди також входять Франція, Італія, Британія, Канада, Японія та США.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України. 

Хоча Боррель висловив переконання, що серед країн-членів буде одностайна підтримка нових заходів, з Будапешта неодноразово лунали заяви проти будь-яких нових санкцій проти Росії, заперечення висловлювала також Австрія. 

Теми: Путінміжнародна спільнота
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